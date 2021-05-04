Правительство временно запретило вывоз гречихи из России

Последние полгода Россия наращивала экспорт гречки в ряд зарубежных стран. Но этим летом почти вся российская гречка останется в России.

Российское правительство установило временный запрет на вывоз из страны гречихи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню", — говорится в документе.

В приведённом ниже перечне уточняется, что вывозу не подлежат гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное. Также в постановлении правительства указано, что запрет не касается российских организаций и военных баз за рубежом, и не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам.