Петербургские власти рассмотрят законопроект, согласно которому владельцев домашних животных будут штрафовать за шумное поведение их питомцев.
Новый пункт может появиться в законе Петербурга "Об административных правонарушениях". Размер штрафа будет составлять от 500 до 5 тысяч рублей.
Штраф придётся заплатить жильцам, которые нарушают тишину в ночное время и в выходные и праздничные дни (с 8:00 до 12:00).
Чаще всего люди жалуются на лающих и воющих собак.
Отмечается, что в Северной столице растёт мода на экзотических животных.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предлагает штрафовать за нарушение тишины ночью до 100 тысяч рублей. Это касается и ремонтных работ
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