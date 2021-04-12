Хозяев шумных собак в Петербурге будут штрафовать на 5 тысяч рублей

Петербургские власти рассмотрят законопроект, согласно которому владельцев домашних животных будут штрафовать за шумное поведение их питомцев.

Новый пункт может появиться в законе Петербурга "Об административных правонарушениях". Размер штрафа будет составлять от 500 до 5 тысяч рублей.

Кому грозит штраф?

Штраф придётся заплатить жильцам, которые нарушают тишину в ночное время и в выходные и праздничные дни (с 8:00 до 12:00).

Чаще всего люди жалуются на лающих и воющих собак.

Отмечается, что в Северной столице растёт мода на экзотических животных.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предлагает штрафовать за нарушение тишины ночью до 100 тысяч рублей. Это касается и ремонтных работ

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