В России может появиться первая мультиколония

Первое мультиучреждение ФСИН, включающее в себя исправительные колонии и следственные изоляторы, может появиться в Калужской области. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников, выступая на коллегии ведомства.

"В целях развития инфраструктуры учреждений уголовно-исполнительной системы Минюстом России совместно с ФСИН России прорабатывается возможность создания учреждения объединенного типа на базе УФСИН России по Калужской области. Предполагается, что оно будет включать в себя все виды режимов, производство, медицинский участок, дом ребенка, а также городок для сотрудников", - сообщил Калашников.