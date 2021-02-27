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Мэром Сургута избран Андрей Филатов

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Андрей Филатов был избран думой Сургута главой города. Ранее он занимал должность депутата региональной думы. Об этом сообщают РИА "Новости".

С декабря 2020 года временным исполняющим обязанности главы города назначена Анна Томазова, которая работает в администрации Сургута с 2000 года. Она исполняет обязанности мэра того как Вадим Шувалов, возглавлявший администрацию Сургута последние четыре года, был назначен 13-м заместителем губернатора Югры. 

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Автор: Алексей Корнеев
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