Андрей Филатов был избран думой Сургута главой города. Ранее он занимал должность депутата региональной думы. Об этом сообщают РИА "Новости".
С декабря 2020 года временным исполняющим обязанности главы города назначена Анна Томазова, которая работает в администрации Сургута с 2000 года. Она исполняет обязанности мэра того как Вадим Шувалов, возглавлявший администрацию Сургута последние четыре года, был назначен 13-м заместителем губернатора Югры.
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