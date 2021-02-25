В центре Петербурга запретят катания на лошадях

Петербуржцам могут запретить конные прогулки, в том числе в каретах, в определённых местах города. ЗакС рассмотрит соответствующий законопроект.

Под запретом для конных прогулок могут оказаться:

Михайловский сад;

Александровский сад;

Приморский парк Победы;

ЦПКиО имени С. М.Кирова;

ЦПКиО Каменный остров.

Также конные прогулки будут запрещены на Заячьем острове и на территории Ленинградского зоопарка. Организаторы катания на лошадях должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и иметь при себе необходимые документы.