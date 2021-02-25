Петербуржцам могут запретить конные прогулки, в том числе в каретах, в определённых местах города. ЗакС рассмотрит соответствующий законопроект.
Под запретом для конных прогулок могут оказаться:
Также конные прогулки будут запрещены на Заячьем острове и на территории Ленинградского зоопарка. Организаторы катания на лошадях должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и иметь при себе необходимые документы.
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