Жители Петербурга смогут сделать прививку от COVID-19 в торговых центрах города.
"24 февраля открываются четыре пункта вакцинации на базе крупных торговых центров, где вакцинация в основном будет обеспечена силами персонала частных клиник. Осмотр врача и сама вакцинация будут бесплатными", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Горожане смогут получить вакцины в таких крупных ТЦ, как:
Специальные помещения полностью оборудовали для приёма пациентов. Прививки делают в порядке живой очереди.
В настоящее время в городе работают 128 прививочных пунктов, полный список которых опубликован на сайте Комздрава Санкт-Петербурга.
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