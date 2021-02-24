В торговых центрах Петербурга открыли пункты вакцинации от COVID-19

Жители Петербурга смогут сделать прививку от COVID-19 в торговых центрах города.

"24 февраля открываются четыре пункта вакцинации на базе крупных торговых центров, где вакцинация в основном будет обеспечена силами персонала частных клиник. Осмотр врача и сама вакцинация будут бесплатными", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Горожане смогут получить вакцины в таких крупных ТЦ, как:

"Невский центр":

"Сити Молл":

"Европолис":

"Охта Молл":

"Жемчужная Плаза".

Специальные помещения полностью оборудовали для приёма пациентов. Прививки делают в порядке живой очереди.

В настоящее время в городе работают 128 прививочных пунктов, полный список которых опубликован на сайте Комздрава Санкт-Петербурга.