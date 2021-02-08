Жителей Москвы предупреждают о сильных морозах

В Москве на текущей неделе ожидаются морозы до минус 27 градусов, а также сильный ветер и снегопады.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.