В Москве на текущей неделе ожидаются морозы до минус 27 градусов, а также сильный ветер и снегопады.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
"Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому у нас ближайшую ночь погода без осадков, малооблачная и довольно холодная, температура в Москве минус 25 — минус 27, по области завтра возможно понижение до минус 30 градусов.
Завтра днем ближе к вечеру у нас начнется небольшой снежок, но мороз сохранится. В городе минус 15 — минус 17, по области минус 17 — минус 20. Такая погода облачная со снегом, более интенсивным в ночные часы, а днем — небольшим, ожидает нас в среду", — отметила специалист.
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