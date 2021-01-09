Власти Норильска запретили местным жителям подниматься на гору Отдельная, с которой накануне сошла снежная лавина.

Напомним, в результате схода лавины погибли три человека.

"В связи с угрозой повторного схода лавины категорически запрещается посещение горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса. Такое решение сегодня принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Норильска под председательством начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина. Также будет ограничено передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах и ВС-10", — сообщают в городской администрации.