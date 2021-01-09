В Норильске 10 января объявлен траур

Власти Норильска объявили траур 10 января по погибших в результате схода лавины недалеко от горнолыжного курорта. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы городской администрации.

"В день траура будут приспущены флаги города Норильска", — сказано в распоряжении, которое подписал и. о. главы Норильска Андрей Малков.

Напомним, в результате схода лавины погибли три человека: 45-летний мужчина, 38-летняя женщина и полуторогодовалый ребёнок.