Спасатели обнаружили под Норильском ещё одно тело

Спасателям удалось обнаружить тело погибшего мужчины на месте схода лавины под Норильском. Это означает, что количество жертв трагедии увеличилось до трёх человек.

Напомним, в ночь на субботу на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" произошёл сход лавины, которая накрыла туристические домики. Также был обнаружен подросток в тяжёлом состоянии, который сейчас находится в больнице.

Ранее под завалами было обнаружено тело женщины и полуторагодовалого ребёнка.