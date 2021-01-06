Ряд регионов столкнётся с аномальным холодом и аномальным теплом

В ближайшие дни российские регионы столкнутся с аномальными погодными явлениями: где-то будет слишком холодно, а где-то напротив, теплее, чем обычно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России, с серьёзным похолоданием, аномальным для текущего периода, столкнутся жители Свердловской, Омской, Курганской и Кемеровской областей, а также некоторых других регионов Сибири и Урала.

В то же время, на Дальнем Востоке прогнозируется аномальное тепло с отклонением от нормы до 25 градусов.

Отмечается, что на Урале температура будет ниже нормы в среднем на пять-десять градусов, в Западной Сибири — на 15-18 градусов.

А вот в Якутии ожидается существенное потепление: температура поднимется на 20-25 градусов выше нормы.