Привившихся от COVID-19 москвичей освободят от ограничений

Власти Москвы будут снимать ограничения для граждан, привившихся от коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни", — написал градоначальник в своём блоге.

В первую очередь пенсионерам разблокируют социальные карты.

"Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", — сообщил Собянин.

Вакцина уже поступила в 70 столичных пунктов. В первую очередь прививать будут граждан, которые контактируют с людьми, — врачей, учителей, соцработников, а также работников транспорта, торговли, сферы услуг и т. д.