В Москве при задержании умер неадекватный пассажир метро

Силовики в Москве начали проверку по факту смерти пассажира метро, который скончался при задержании полицейскими.

Накануне в подземку спустился мужчина и хотел пополнить счёт своей карты для пользования подземным транспортом, однако по непонятным причинам у него не получилось этого сделать. Тогда он начал крушить терминал оплаты и привлёк внимание полицейских.

При попытке задержания неадекватный москвич начал сопротивляться и нанёс повреждения одному из стражей порядка. После этого нападавший потерял сознание в течение нескольких минут скончался. Сейчас причину его смерти выясняют судмедэксперты.