Собянин анонсировал проверки соблюдения дистанционного режима

В Москве в ближайшие несколько дней начнут проверять соблюдение дистанционного режима работы на предприятиях.

Об этом предупредил мэр столицы Сергей Собянин.

"С понедельника начнем проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удалёнку. А еще через несколько дней — начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы", — пояснил градоначальник.

Напомним, ранее Собянин заявил, что в Москве не будут вводить ограничения на въезд и выезд, а также комендантский час, поскольку эти меры неприемлемы.