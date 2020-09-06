Москве прогнозируют тёплую погоду без осадков

В воскресенье в Москве ожидается тёплая погода, на 4-5 градусов превышающая климатическую норму, а также отсутствие осадков.

Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Облачная с прояснениями погода, без осадков, примерно на 4-5 градусов теплее, чем положено по норме. Погода — плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 — по области", — утверждает синоптик.

По словам Леуса, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление достигнет отметки в 749 миллиметров ртутного столба.