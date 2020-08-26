Среднее число новых случаев COVID в Москве сократилось на треть

В 85 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Всего их 4676 за последние 24 часа.

Как отмечают в оперативном штабе, внешних признаков болезни не было у 26,8% новых инфицированных. Наибольший прирост заражённых в Москве. В столице положительные тесты на COVID получили 640 человек. За два месяца среднее число новых случаев сократилось больше, чем на треть.

Среди новых выявленных случаев:

🔹47,4% — от 18 до 45 лет;

🔹23,1% — от 46 до 65 лет;

🔹9,5% — от 66 до 79 лет;

🔹8,3% — старше 80 лет;

🔹11,7% — дети.

За сутки от коронавируса в Москве скончались 11 человек. Победили инфекцию и выздоровели 1389 пациентов.

Ещё в восьми регионах прирост инфицированных COVID превысил сотню человек: Санкт-Петербург (+181), Московская область (+143), Ростовская область (+130), Нижегородская область (+129), Свердловская область (+122), Ставропольский край (+114), Красноярский край (+114), Волгоградская область (+108).

В пяти регионах зарегистрировано минимальное количество новых коронавирусных больных. В Севастополе и Чукотском АО COVID подхватили по одному человеку, в Еврейской АО и Ненецком АО — по четыре человека, в Чечне — пять.