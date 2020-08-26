Число случаев коронавируса в России превысило 970 тысяч

Положительные тесты на коронавирус в России получили 4 676 человек. Как сообщает оперативный штаб, данные приводятся за минувшие сутки.

Накануне прирост инфицированных COVID составил 4696 человек. Днём ранее было 4744 новых случая. Общее число заражений с начала эпидемии в России составляет 970 865.

За сутки от коронавируса скончались 115 человек. Днём ранее жертв было 120, а ещё на сутки раньше COVID унёс жизни 65 россиян. Общее число смертей от коронавируса в России составляет 16 683 человека.

Победить инфекцию смогли уже 786 150 пациентов. Из них за последние сутки — 6 403 человека.

Под наблюдением медиков остаются 211 224 человека. Врачи провели уже свыше 35,1 миллиона тестов на COVID. Из них за последние 24 часа — 245 тысяч тестов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению профессора, доктора медицинских наук Павла Воробьёва, в случае с коронавирусом вакцинация не работает и работать не будет. И заболеть вирусом человек может несколько раз.

Накануне сообщалось, что в Гонконге выявлен повторный случай заражения коронавируса. В этот же день стало известно, что второй раз заболел губернатор Республики Тува Шолбан Кара-оол.