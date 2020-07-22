В грузовике с гробами нашли полтонны сыра "косичка"

На границе Челябинской области и Казахстана задержали грузовик, в котором пытались перевезти контрафактный сыр.

В кузове грузового автомобиля 550 килограммов сыра "косичка" были заслонены гробами. По информации ГТРК "Южный Урал", водитель не смог предъявить документы и сертификаты на перевозимый товар.

Контрафактный сыр изъяли, а нарушителю будет выписан соответствующий штраф.