На границе Челябинской области и Казахстана задержали грузовик, в котором пытались перевезти контрафактный сыр.
В кузове грузового автомобиля 550 килограммов сыра "косичка" были заслонены гробами. По информации ГТРК "Южный Урал", водитель не смог предъявить документы и сертификаты на перевозимый товар.
Контрафактный сыр изъяли, а нарушителю будет выписан соответствующий штраф.
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