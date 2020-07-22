Томский вице-мэр ушел в отставку из-за подозрений во взяточничестве

Заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам ушел в отставку. Евгения Сурикова подозревают во взяточничестве.

Его арестовали 16 июля.

"Он передал через адвоката заявление о своем освобождении с должности по собственному желанию. Мэр его удовлетворил", — рассказали в администрации Томска.

Заявление об отставке уже подписал мэр города Иван Кляйн.

На Сурикова заведено уголовное дело по статье "Получение должностными лицами взятки в крупном размере". Следователи считают, что преступление было совершено в период с 2016 по 2018 годы, когда заместитель мэра помог одной местной жительнице "решить вопрос в индивидуальном порядке".

По решению суда, Суриков остается под стражей. Арест продлится два месяца. В его доме и на работе прошли обыски.

Напомним, что за последние годы это уже четвертое дело о взяточничестве среди чиновников Томска. Три года назад на взятке попалась заммэра по социальным вопросам, в 2018 году уголовное дело возбудили в отношении чиновника, ответственного за капитальное строительство и дороги. А в прошлом году под следствие попал начальник департамента архитектуры и градостроительства.