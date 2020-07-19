Санкт-Петербургу предсказали три дня аномальной жары

В период с 19 по 21 июля на Санкт-Петербург обрушится антициклон. Это приведет к увеличению среднесуточной температуры на несколько градусов.

Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, погода в городе станет аномально теплой.

"Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей и этом позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы", — пояснил синоптик.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем +24...+26 градусов. В Ленобласти температура воздуха поднимется до +28 градусов.