Московские велосипеды арендовали 1,3 миллиона раз за месяц

Клиенты московского велопроката воспользовались услугами почти 1,3 миллиона раз за июнь.

На сайте мэра Москвы сообщается о том, что снятие ограничений повлияло на аренду велосипедов.

"Москвичи и гости столицы совершили почти 1,3 миллиона поездок на городских велосипедах в июне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в этом же месяце количество поездок было на 280 тысяч меньше.