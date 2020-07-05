Клиенты московского велопроката воспользовались услугами почти 1,3 миллиона раз за июнь.
На сайте мэра Москвы сообщается о том, что снятие ограничений повлияло на аренду велосипедов.
"Москвичи и гости столицы совершили почти 1,3 миллиона поездок на городских велосипедах в июне", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году в этом же месяце количество поездок было на 280 тысяч меньше.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.