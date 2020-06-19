Санкт-Петербург "упал" на пятое место по приросту инфицированных

В 83 регионах России выявлены новые случаи коронавируса. У 32,7% новых инфицированных не было внешних проявлений заболевания.

Как сообщает оперативный штаб, в стране за сутки положительные тесты на COVID-19 получили 7972 человека, 181 пациент скончался.

Больше всего новых коронавирусных больных, традиционно, в Москве. За сутки в столице опасное заболевание подхватили 1136 человек. В Подмосковье почти в два раза меньше — 646 случаев. В тройке лидеров продолжает держаться Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь за последние 24 часа диагноз "COVID-19" получили 259 местных жителей.

В Свердловской области 254 новых больных, в Санкт-Петербурге — 228, в Нижегородской области — 219, в Воронежской области — 203. В остальных регионах России менее 200 случаев за сутки.

А вот в пяти регионах за 24 часа не набралось и десятка новых инфицированных. В Севастополе и Чукотском АО выявлено по одному зараженному, на Алтае — два, в Еврейской АО — четыре, в Калмыкии — восемь.