Коронавирус в России: еще 7972 инфицированных

Число инфицированных коронавирусом россиян увеличилось на 7 972 человека. Таковы данные за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, накануне прирост составлял 7790 человек. Днем ранее их было 7843 человека.

За сутки в России от коронавируса скончался 181 пациент. Это на одного человека меньше, чем накануне. А днем раньше жертв коронавируса было 194. С начала эпидемии от COVID-19 скончались 7841 человек.

Выздороветь смогли уже 324 406 пациентов. Из них за последние сутки — 10 443 человека. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 569 063 случая коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже свыше 16,3 миллиона тестов на COVID-19. Под наблюдением медиков находятся больше 310 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ученые начали сомневаться в том, что переболевшие коронавирусом получили иммунитет к болезни. Как показали исследования, антитела к нему являются неустойчивыми и исчезают после выздоровления.

Между тем в некоторых регионах России возобновят диспансеризацию. Это возможно там, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась.