СК СКР по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела из-за происшествия в городе Скопин.

По версии следствия, в Автозаводском районе собака напала на шестерых детей, одного ребенка госпитализировали с сильными укусами.

"Днем 16 июня 2020 года на территории Автозаводского района города Скопина на детей в возрасте от 6 до 12 лет напала собака. Всего от ее укусов пострадали шестеро малолетних… Всем детям оказана надлежащая медицинская помощь, после чего пятеро были отпущены домой, а один оставлен в больнице под наблюдением", — говорится в сообщении.