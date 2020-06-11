Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству РИА "Новости" о том, что в Москве с начала июня выпало уже 87 процентов месячной нормы осадков.
"Местами количество выпавших за сутки осадков сопоставимо с двумя третями июньской нормы дождей. В центре мегаполиса: на ВДНХ выпало 4 миллиметра, на Балчуге — 6 миллиметров. А вот на окраинах ливни были существенными, в Строгино и Тушино выпало 10-11 миллиметров дождя, в Немчиновке — 18 миллиметров, а в Михайловском — 48 миллиметров", — сказал Леус.
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