Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о московской погоде на эту пятницу. Жителей столицы ожидают кратковременные дожди.

"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура в столице — 18-20 градусов тепла, по области — от 16 до 21 градуса тепла. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", — рассказал Синенков.