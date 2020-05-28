Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил сделать детские сады бесплатными для детей, чьи родители лишились работы.
"Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции с 31 марта по 31 мая", — приводит RT текст письма Хамзаева на имя главы Кабмина Михаила Мишустина.
Врач Андрей Кабычкин рекомендует россиянам после того, как будет отменен режим самоизоляции, постепенно увеличивать физическую нагрузку.
1 июня, с наступлением календарного лета, температура воздуха в европейской части России резко снизится. Похолодает сразу на 8-9°.
А на 2-3 дня раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь.
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о снижении зарплат футболистов во время пандемии коронавируса. Чемпионат России был приостановлен 17 марта. Возобновление турнира ожидается 21 июня.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.