В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.

"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.

Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.