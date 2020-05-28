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Источник Правда.Ру

Томские пожарные потушили огонь в "Городе"

Россия » Сибирь » Томск

По данным ведомства, в службу МЧС в 6:52 поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Город"на улице Герцена.

"Благодаря оперативному реагированию и своевременному наращиванию сил пожар был ликвидирован в 08.36 (04.36 мск) на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель, отделка стен. Пострадавших нет", — сообщает главк.

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Томскую область закрыли для въезда и выезда

Россия » Сибирь » Томск

Власти Томской области ввели временные ограничения на въезд и выезд из региона. Пересечь границу области можно только по служебным целям или в случае крайней необходимости.

"С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами", - сообщили в пресс-службе администрации Томска.

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В Томской области закрыли незаконную фабрику по производству оружия

Россия » Сибирь » Томск

УФСБ сообщило о том, что сотрудниками ФСБ России по Томской области была остановлена работа незаконной фабрики по изготовлению боеприпасов и огнестрельного оружия.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия (пистолеты "ТТ", "ПМ", револьвер "Наган", автомат "АКМ", "СКС"), а также боеприпасы различного калибра. Проведенным исследованием данное огнестрельное оружие признано боевым", — говорится в сообщении.

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В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа

Общество

В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.

"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий.

Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", — говорится в сообщении службы безопасности соцсети.

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В Томской области продлили самоизоляцию до 11 мая

Россия » Сибирь » Томск

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в обращении к жителям рассказал о том, что принял решение продлить режим самоизоляции до 11 мая.

Жвачкин подчеркнул, что власти готовят условия для восстановления работы ранее закрытых отраслей — спорта, культуры, образования и ряда других. Их открытие будет происходить по графику, начиная с 12 мая, в зависимости от ситуации с коронавирусом.

"В четверг ровно месяц, как действует режим полной самоизоляции, который мы ввели в Томской области. Благодаря жестким (но все-таки не жестоким) мерам власти, благодаря труду тысяч медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора, УВД, Росгвардии и других силовых ведомств, Томская область стойко переживает эпидемию", — говорится в обращении Жвачкина.

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В Забайкалье прибыла московская команда медиков для борьбы с COVID-19

Россия » Сибирь » Чита

В пресс-службе Минздава сообщили о прибытии столичных медиков в Забайкалье для борьбы с коронавирусом.

Бригада состоит из хирурга, инфекциониста, рентгенолога, пульмонолога и реанимационной медсестры. Известно, что у прибывших медиков большой опыт работы с пациентами, которые заражены коронавирусом.

чита медики минздрав забайкалье коронавирус
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