В красноярском аэропорту сообщили агентству РИА "Новости"об ожидании резервного борта авиакомпании "Волга-Днепр" для осмотра самолета, который приземлился после удара молнии.
"Посадка прошла успешно. Грузовое судно. Борт стоит, ждет техобслуживания. Летит борт, летят люди, которые будут его ремонтировать, вместе с запчастями, которые должны подойти самолету", — сказала собеседница агентства.
В Красноярском крае обяжут носить медицинские маски при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений", — рассказал глава региона.
Также Усс напомнил, что режим самоизоляции в Красноярском крае был продлен до 31 мая.
"Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован, мы сможем вернуться к прежним планам", — добавил чиновник.
Общественный транспорт начнет работать в Грузии в ближайшие дни. Также готовятся к открытию рестораны и торговые центры.
Такое решение приняли власти страны, ускорившие снятие ограничительных мер.
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Он утверждает, что заболевание проходит в легкой форме.
"У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции", — пояснил чиновник.
С целью повышения уровня эпидемиологической безопасности в России разработали новую систему мгновенной дезинфекции, благодаря которой салоны скорой помощи будут дезинфицировать менее чем за одну минуту.
"В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом, обработка должна быть максимально эффективной. Нами разработана система аэрозольной дезинфекции, встраиваемая в автомобиль и управляемая удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом", — сообщил основатель компании "АСКМ" Александр Шматков.
В качестве дезинфицирующего средства используется стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Он прекрасно справляет с различными вирусами и бактериями. Для человека данный раствор безопасен.
Средство активно воздействует на микроорганизмы. Кроме того, оно обладает щадящими свойствами по отношению к различным материалам.
В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили о пожаре на продуктовом складе. Огонь распространился на территории 800 квадратных метров в городе Красноярск.
"В Красноярске на улице Пограничников 9 загорание складского здания (склад с пищевыми продуктами) на площади 800 квадратных метров. Ранг пожара 2. На месте работают 8 автоцистерн, две автолестницы", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили об обрушении кровли и уточнили, что пострадавших нет.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.