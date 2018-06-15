Главком ВМФ честно рассказал о состоянии российского флота

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев рассказал в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" о том, как сейчас обстоят дела у флота. По его словам, от 70 до 100 кораблей расположены в различных районах Мирового океана.

Фото: mil.ru

Владимир Королев считает, что флот действительно может носить это гордое звание только тогда, когда его корабли выполняют свои непосредственные задачи в море, а не застаиваются у причалов. Российские военные с такой установкой справляются.

Судна постоянно обновляются, флот пополняют новые образцы. Так, в Санкт-Петербурге представили новый корабль противоминной обороны "Иван Антонов", а также малый ракетный корабль "Шквал" проекта 22800 в серии из шести единиц. Их создали для Балтийского флота.

Еще одна новинка вскоре появится в Севастополе. Сюда доставят новый фрегат "Адмирал Макаров". Это планируют сделать в августе-сентябре. Затем в третьем квартале 2018 года фрегат войдет в состав ВМФ.

Также флот увеличится за счет создания кораблей нового класса. Это корветы проекта 22160 типа "Василий Быков".

"Целенаправленно для Черноморского флота продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием. До конца этого месяца в состав ВМФ будет принят головной большой десантный корабль "Иван Грен", - цитирует главкома агентство "РИА Новости".

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