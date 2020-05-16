Еще 1470 человек смогли победить коронавирус нового типа за последние сутки в Москве.
Всего столичными медиками было вылечено более 26 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1470 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032", — пояснила Ракова.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.