Еще 1470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Еще 1470 человек смогли победить коронавирус нового типа за последние сутки в Москве.

Всего столичными медиками было вылечено более 26 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.