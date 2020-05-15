Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд попросил жителей Европейской части России немного подождать наступления теплой погоды.
"Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на 1-2 градуса будет повышаться. Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов", — сказал Вильфанд.
Метеоролог добавил, что 18 мая в столичном регионе температура воздуха прогреется до 14 градусов, а на следующий день еще на один.
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