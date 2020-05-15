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Источник Правда.Ру

Европейской части России придется подождать тепла

Россия

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд попросил жителей Европейской части России немного подождать наступления теплой погоды.

"Тепла пока давайте подождем немножко. До конца недели и на следующей неделе резкого потепления не будет. Очень медленно, на 1-2 градуса будет повышаться. Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов", — сказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что 18 мая в столичном регионе температура воздуха прогреется до 14 градусов, а на следующий день еще на один.

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