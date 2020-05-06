Пресс-служба городского управления СК сообщила о том, что YouTube-блогер под псевдонимом Russia Paver был объявлен в розыск из-за срыва дистанционных занятий школьников в Санкт-Петербурге.
"Установлено, что к срывам дистанционного обучения школьников причастен 34-летний мужчина, в отношении которого заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, объявлен розыск. По предварительным данным, он может находиться на территории стран Евросоюза", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, 27 марта и 6 апреля мужчина подключался к онлайн-урокам школьников и мешал им заниматься.
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