Блогер сорвал онлайн-уроки школьникам Петербурга

Пресс-служба городского управления СК сообщила о том, что YouTube-блогер под псевдонимом Russia Paver был объявлен в розыск из-за срыва дистанционных занятий школьников в Санкт-Петербурге.

"Установлено, что к срывам дистанционного обучения школьников причастен 34-летний мужчина, в отношении которого заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, объявлен розыск. По предварительным данным, он может находиться на территории стран Евросоюза", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 27 марта и 6 апреля мужчина подключался к онлайн-урокам школьников и мешал им заниматься.