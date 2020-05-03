В пресс-службе регионального правительства сообщили о том, что объем производства масок в Подмосковье выросло вдвое, благодаря перепрофилированию компаний, которые занимаются легкой промышленностью.
"Всего за месяц объем производства увеличен в два раза. Этого удалось достичь благодаря перепрофилированию 11 компаний, специализирующихся на легкой промышленности. Сейчас изготовлением медицинских масок в регионе занимаются 14 предприятий", — говорится в сообщении.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.