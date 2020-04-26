Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет существовать даже в условиях низких цен на нефть.

"Да. Сможет. Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности. Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов. Именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, что давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, сможет ли Россия существовать в условиях экстремально низких цен на нефть.