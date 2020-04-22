На сегодняшний день более 600 пациентов находятся на лечении в больнице в поселке Коммунарка, 56 из них — в отделении реанимации, рассказал главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 604 пациента, из них: с диагнозом "пневмония" 584 (97%), COVID-подтвержденные — 430 (71%), на кислороде вне отделения реанимации — 101 (17%), в реанимации — 56 (9%), на ИВЛ — 26 (4% от общего числа пациентов, 46% от числа больных в реанимации)", — написал Проценко в Facebook.
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