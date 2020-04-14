Вандалы оторвали часть трости у памятника известному советскому писателю и автору гимнов СССР и России Сергею Михалкову, который находится в Пятигорске. Это заметили горожане и поделились в группе "Пятигорск онлайн" во "ВКонтакте".
"Вроде бы не так давно установили памятник Михалкову. Я не знаю, как назвать этих "людей". Уже умудрились испортить, сломали трость", — пишут в соцсети.
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