Власть в Волгограде самоизолировалась от проблем врачей

Сотрудники "Скорой помощи" Волгограда вынуждены ежедневно решать непростую задачу: оставлять своих детей одних или обзванивать знакомых в надежде, что кто-то "приютит" малышей, пока их мамы будут на "передовой" спасать жизни горожан.

Причина проста: в детских садах города-героя нет обещанных дежурных групп

Мать-одиночка Яна Акимова - героиня материала портала "СоцИнформБюро" — работает фельдшером на подстанции "Скорой помощи", которая вывозит больных с COVID-19. А ее двухлетний сынишка в это время "скитается по людям".

"Я помогаю всем, почему никто не помогает мне и таким, как я? — задается вопросом Яна. — В департаменте образования Кировского района Волгограда мне сказали, что дежурные группы в детских садах не организованы потому, что нет нуждающихся в них. Да еще и отчитали меня за то, что я, медработник, "не понимаю всю сложившуюся ситуацию". (цитата "СоцИнформБюро").

На горячей линии Волгоградской области по коронавирусу журналистам издания сообщили, что решение не организовывать в Волгограде дежурные группы в детсадах принято областным Министерством образования. А матери-одиночке порекомендовали оформить внеочередной отпуск.

Проблема не одной конкретной женщины

Вопрос о том, с кем оставлять дома детей волнует многих медиков Волгограда. Медсестры, врачи и санитарки не могут позволить себе ни больничный, ни отпуск. По разным, конечно, причинам:

кто-то из-за клятвы Гиппократа;

кто-то по банальной причине: не на что будет жить.

Лечи других и учи своих

"А теперь вообще беда, — рассказала "СоцИнформБюро" врач одной из горбольниц (одинокая мама семилетки-первоклашки), — с родителей в школах взяли заявления, в которых написано, что они гарантируют прохождение учебной программы в период дистанционного обучения. То, что я врач, а не учитель и не могу гарантировать, что смогу донести школьную программу до сына так, что он ее в полной мере поймет, я уже опускаю. А вот то, что, оставляя его одного дома, я не могу гарантировать, что он находится в 100%-ной безопасности, меня волнует, так как даже просто возвращаясь каждый день домой из больницы, я рискую подвергнуть его заражению той же коронавирусной инфекцией, из-за которой ему приходится оставаться одному дома. Не говоря уже о бытовых травмах, которым подвержены любознательные дети…".

А про УК власти тоже подзабыли

Махнув рукой на проблемы вынужденных работать в карантин родителях, власти Волгограда (да и не только, наверное) забыли, что по ст. 125 УК РФ ребенок, оставленный один дома, подвергается опасности.

Получается, что медики, спасая чужие жизни, еще и преступниками (потенциальными) становятся. Вот такая вот забота о людях.