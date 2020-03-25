Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию перенесено. Новая дата пока не названа.
Об этом в ходе своего обращения к народу сообщил президент Владимир Путин.
"Абсолютный приоритет — здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому голосование переносим на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране. И на основании специалистов примем решение о дне голосования", — подчеркнул глава государства.
Напомним, что ранее голосование по Конституции было запланировано на 22 апреля.
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