Голосование по Конституции перенесено на неопределенный срок

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию перенесено. Новая дата пока не названа.

Об этом в ходе своего обращения к народу сообщил президент Владимир Путин.

"Абсолютный приоритет — здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому голосование переносим на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране. И на основании специалистов примем решение о дне голосования", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что ранее голосование по Конституции было запланировано на 22 апреля.