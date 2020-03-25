Ряд поездов отменяют в России

Несколько десятков поездов дальнего следования изменят маршрут или будут отменены в России. Пассажирам вернут деньги за билеты.

Как сообщает пресс-служба РЖД, изменения коснутся 31 маршрута. Это те направления, у которых есть альтернатива по маршруту. Часть из них будет отменена, часть — изменит маршрут движения.

Перевозчик готов вернуть пассажирам деньги за билеты. Также россияне смогут поменять билеты и выбрать другие направления.

Такое решение принято на фоне ситуации с коронавирусом. Сейчас пассажиропоток резко снизился, поэтому часть поездов будут отменены.

Ранее сообщалось, что организованным группам, которые планировали поездки на поездах, вернут деньги. Полную стоимость билетов вернут те, кто планировал поездку в период с 18 по 31 марта. Те, кто захочет вернуть деньги за билеты на период с 1 апреля по 1 мая, получат возврат в рамках действующих правил.