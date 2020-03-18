В России выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщил, что за сутки в нашей стране зарегистрировано 33 новых случая заражения.

"18 марта 31 новый случай заражения COVID-2019 выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях. Все заболевшие недавно вернулись из турпоездок за границу. Пациенты госпитализированы. Их контакты выявляются, люди проходят обследования", — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в России зафиксировано 147 случаев заражения новым коронавирусом, пятеро больных выздоровели.

Напомним, что самую актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России можно получать в режиме реального времени на правительственном портале стопкоронавирус. рф.