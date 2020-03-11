Европейский фонд за демократию нежелателен в России

Бельгийская неправительственная организация представляет угрозу безопасности России. Такое заявление сделали в генеральной прокуратуре.

Речь идет о Европейском фонде за демократию.

"Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России", — сообщила пресс-служба ведомства.

Сведения о Фонде внесут в перечень организаций, нежелательных на территории страны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в 2019 году генпрокуратура выявила на 10% больше взяток. Среди всех выявленных коррупционных преступлений факты взяточничества составили около 45%.