Конкурс «Лидеры России» стартовал

Россиян приглашают поучаствовать в конкурсе «Лидеры России». Победители смогут претендовать на места в ГосДуму на выборах в 2021 году

О старте конкурса сообщил сегодня первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Участниками могут стать россияне 21-55 лет. Заявки будут принимать до 16 марта. По итогам отберут порядка 80 человек, которых трудоустроят в представительные органы власти.

Конкурсантов протестируют. Лучших ждут полуфинал и финал. Итоги подведут в мае. Финалисты пройдут обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, где им прочитают лекции действующие депутаты ГосДумы.