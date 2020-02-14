В Иркутской области задержан чиновник, выдавший разрешение на строительство в природоохраняемой прибрежной зоне озера Байкал. Он подозревается в превышении должностных полномочий (уголовная статья 286).
О задержании Александра Шамсудинова, главы Листвянского МО, сообщило управление СК по Иркутской области.
Как следует из материалов дела, в Листвянке (поселке на берегу Байкала, одном из самых популярных у туристов мест — прим. ред.) участки земли, находящиеся в водоохранной зоне, были куплены гражданами Китая, которые хотели построить там гостиницы для соотечественников.
После того как жители поселка начали бить тревогу, Байкальским управлением Росприроднадзора и прокуратурой были проведены проверки. После чего возбуждено уголовное дело в отношении главы МО "О превышении полномочий".
"Попутно" проверили и законность возведения ряда других объектов. Выявлено нарушение природоохранного закона при возведении развлекательного центра на берегу Байкала. Вынесено предписание о его сносе.
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