Скорость движения по Крымскому мосту ограничили из-за морозов

Скорость движения автомобильного транспорта на Крымском мосту была ограничена до 60 километров в час из-за морозов.

"С установленной периодичностью проводится очистка дороги от осадков и обработка дорожного полотна водно-соляным раствором", - сообщил инфоцентр "Крымский мост".

На текущий момент в Крыму наблюдается температура от -6 до -8 градусов по Цельсию днем. Ночью температура воздуха опускается до -15 градусов. В обычном режиме по Крымскому мосту позволяют двигаться со скоростью до 90 километров в час.