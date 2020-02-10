Скорость движения автомобильного транспорта на Крымском мосту была ограничена до 60 километров в час из-за морозов.
"С установленной периодичностью проводится очистка дороги от осадков и обработка дорожного полотна водно-соляным раствором", - сообщил инфоцентр "Крымский мост".
На текущий момент в Крыму наблюдается температура от -6 до -8 градусов по Цельсию днем. Ночью температура воздуха опускается до -15 градусов. В обычном режиме по Крымскому мосту позволяют двигаться со скоростью до 90 километров в час.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".