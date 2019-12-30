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Омские депутаты просят Путина не поздравлять жителей с Новым годом

Россия » Сибирь » Омск

Депутаты сельских собраний представителей Омской области обратились к президенту России с просьбой отменить традиционное новогоднее поздравление россиян главой государства.

Чтобы "быть услышанными" народные избранники провели серию одиночных пикетов, а потом фотографии разместили в интернете.

Свою инициативу омские депутаты объяснили уверенностью в том, что "традиционные спичи президента под бой курантов" у многих жителей страны вызывают вместо воодушевления "скорее отторжение".

"Когда президент начинает поздравлять, мы напрягаемся и думаем: какие подарки власть преподнесет россиянам в наступающем году? И выживем ли мы после их получения?" —

— цитирует заявление Ирины Дроздовой, депутата из деревни Верхний Карбуш, ИА "СибирьРеалии".

Именно она стала инициатором "депутатского флешмоба". По словам Дроздовой идея акции принадлежит ее дочери. А та, в свою очередь, "подсмотрела" ее в комментариях к разным постам в соцсетях.

К депутату Дроздовой присоединились коллеги.

"Людям не нужно это поздравление. Вполне достаточно последних реформ, которые одобрил президент Путин: увеличение НДС, цены на ГСМ, тарифов ЖКХ. Про антинародную пенсионную реформу и говорить не надо. Перечислять "президентские блага" можно долго. Смысла только нет — и так каждый на себе их ощущает", —

— говорит участник акции, Антон Николаев, представляющий сельское поселение Троицкое.

Темы омск депутаты обращение ирина дроздова владимир путин антон николаев новогоднее поздравление президента
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