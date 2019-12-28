Шесть домов отказались отключены от теплоснабжения в поселке Новый Путь в Железногорске из-за аварии на теплосетях. Без тепла остались около двухсот человек. Местные власти предложили им эвакуироваться, поскольку в регионе сейчас наблюдается температура около минус тридцати по Цельсию.
Коммунальные предприятия сообщили, что работают над устранением неполадки. Теплоснабжение будет восстановлено в течение суток.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.