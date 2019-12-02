Власти Кемеровской области ввели в трех городах режим "черного неба" из-за высокой концентрации вредных веществ в воздухе. Жители Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска выкладывают в социальные сети фотографии того, как городские улицы окутал смог.
Сообщается, что смог образовался из-за безветренной погоды, которая не позволяет вредным веществам распространятся по воздуху. Примечательно, что вредные выбросы в атмосферу производят местные предприятия.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.