В Кемеровской области ввели режим "черного неба"

Власти Кемеровской области ввели в трех городах режим "черного неба" из-за высокой концентрации вредных веществ в воздухе. Жители Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска выкладывают в социальные сети фотографии того, как городские улицы окутал смог.

Сообщается, что смог образовался из-за безветренной погоды, которая не позволяет вредным веществам распространятся по воздуху. Примечательно, что вредные выбросы в атмосферу производят местные предприятия.