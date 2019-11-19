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Источник Правда.Ру

Минюст РФ не планирует отмену советских северных льгот

Россия » Дальний Восток » Магадан

 По поручению премьер-министра РФ, Минюст страны подготовил проект постановления Правительства РФ, предусматривающий признание утратившими силу или недействующими на территории России с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР.

Это вызвало опасения у жителей Крайнего Севера о возможной потере районных коэффициентов и процентных надбавок, которые были утверждены во времена существования Советского Союза. Коэффициент и надбавки влияют на оплату труда, размер пенсий, пособий, стипендий и компенсаций. 

Как сообщает пресс-служба Магаданской области, депутатами в Минюст РФ был направлен запрос, касающийся судьбы ныне действующих документов, о недопустимости отмены районных коэффициентов и процентных надбавок, которые действуют при оплате труда, а также исчислении пенсий, пособий, стипендий и компенсаций для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Полученный ответ, — рассказала депутат Оксана Бондарь, содержит утверждение, что отмена актов, содержащих действующие социальные нормы (устанавливающих различные льготы или иные социальные гарантии и компенсации), не планируется.

"При этом вопрос о внедрении таких нормативных правовых актов в законодательство РФ является актуальным. В этой связи намечена подготовка отдельного документа, содержащего информацию о данной категории положений и актов, с целью выработки порядка их внедрения в законодательство РФ", — говорит Бондарь.

Фото: www. magoblduma.ru

Темы магадан крайний север северные льготы правовые акты ссср и рсфср
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