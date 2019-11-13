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Источник Правда.Ру

В Омской области построили детскую горку из земли с кладбища

Россия » Сибирь » Омск

В одном из сел Омской области для создания детской горки была использована земля с кладбища. Об этом сообщили местные жители в сообществе "Голос Омска" в социальной сети "ВКонтакте". Они опубликовали фотографии и видео со строительных работ. Там видно, как из земли торчат цветы и венки. На некоторых фото можно даже заметить железную арматуру с оградок.

В городской администрации заявили, что о происшествии уже знают, однако землю менять не будут. Чиновники планируют "благоустроить" территорию, убрав с неё посторонние предметы. Об этом сообщило городское издание "Город55".

омск земля кладбище детская горка администрация
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